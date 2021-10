Questa sera su La5 andrà in onda il diario di Bridget Jones, film del 2001 che ha consacrato il successo di Renée Zellweger. Ecco alcuni errori nel film che forse non hai notato. Foto: Kikapress Music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Il diario di Bridget Jones, le 10 curiosità che nessuno sa sul film e sul peso di Renée Zellweger

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA