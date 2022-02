Stasera in tv, Harry Potter e l'ordine della fenice su Italia 1: gli errori nel film

E' in arrivo il quinto capitolo della saga di Harry Potter nata dalla mente della scrittrice inglese J. K. Rowling, il film vede il cambio di regia da Mike Newell, che aveva diretto Il calice di fuoco, a Yates, e di sceneggiatura, curata dallo scrittore Michael Goldenberg, che sostituisce Steve Kloves. Il quinto film della saga si è classificato al secondo posto tra i film più visti nel 2007, dietro Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. Non tutti sanno però che il film presenta alcuni errori di continuità, incongruenza, doppiaggio e trucco. FOTO: @KIKAPRESS MUCISA: SUMMER - FROM BENSOUND.COM

