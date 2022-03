Stasera in tv, Doc nelle tue mani su Rai1: anticipazioni sulle puntate. Cosa accadrà

Dopo una settimana di pausa torna questa sera su Rai 1 una nuova puntata di Doc nelle tue mani, la fiction di successo che ha come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Lo scorso giovedì, l’azienda ha deciso di cambiare il palinsesto televisivo per lasciare spazio a programmi di approfondimento affinché venissero date più informazioni possibili riguardo alla guerra Russia-Ucraina. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà nei due episodi che stanno per andare in onda FOTO:@Lux Vide e Rai Fiction via ufficio stampa PressPress MUSICA: Summer- from bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 17:32

