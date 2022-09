(Agenzia Vista) Asti, 20 settembre 2022 Arrestato ad Asti in flagranza di reato un uomo che per mesi ha stalkerizzato l'ex compagna. L'uomo ha iniziato a minacciare i genitori della donna, e proprio mentre stavacercando di incendiare l'abitazione con una tanica di benzina, è stato tratto in arresto. Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA