Squid Game, seconda e terza stagione in arrivo su Netflix? Cosa sappiamo

Work in progress: potrebbe essere questo il sottotitolo per le ultime novità che riguardano la serie fenomeno ‘Squid Game’. Stando a quanto riferiscono i media, infatti, Netflix starebbe valutando con l’ideatore Hwang Dong-hyuk le stagioni 2 e 3. Anzi, i lavori sarebbero in pieno fermento dopo il successo mondiale ed esplosivo dei primi nove episodi. Proprio lo scrittore e regista ha dichiarato che le trattative sono in corso e tante sono anche le idee in cantiere. Per la stagione numero due, Hwang Dong-hyuk ha rivelato che il personaggio centrale sarà di Sung Gi-hun (Lee Jung-jae). Per ora Netflix resta cauta e non conferma, specificando ai media statunitensi di non aver ancora deciso nulla, ma secondo i rumors l’attesa starebbe per finire almeno per quanto riguarda la seconda stagione. Foto Noh Juhan | Netflix / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Park Hae-soo di ‘Squid Game’ sarà Berlino nell’adattamento coreano de ‘La Casa di Carta’

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA