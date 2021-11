Squid Game da record anche su YouTube: battuto Game of Thrones

Squid Game continua a collezionare record. Su YouTube, infatti, il numero delle visualizzazioni dei contenuti riguardanti la serie sudcoreana ha superato quelli di uno degli show più amati degli ultimi anni: Game of Thrones. La serie dei giochi mortali ha registrato oltre 17 miliardi di views, ancora in aumento. Foto: Netflix - Music: 'Elevate' from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 08:20

