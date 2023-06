Valentina Diouf e Cristian Trio con Fondazione Laureus Italia: «L’unione fa la forza»

Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio uniscono le forze a sostegno della Polisportiva Garegnano (Milano). Dalla collaborazione nasce un progetto filantropico per i bambini e i ragazzi del centro sportivo che intende avere una ricaduta concreta sul territorio e sui milanesi.

Del resto, infatti, per la Fondazione lo sport è da sempre strumento educativo importante per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica ma anche per ridurre le disuguaglianze e generare aggregazione, offrendo opportunità di riscatto nei contesti socio-economici più vulnerabili.



Grazie a questo progetto, ideato da Laureus e sostenuto totalmente da Cristian Trio, il centro potrà contare su diversi strumento di sostegno. “Dopo aver ricevuto tanto in questi anni dalla città di Milano è arrivato il momento di restituire qualcosa”, sono le parole di Cristian Trio. “Mai come in questo contesto è giusto affermare che l’unione fa la forza, sia dentro che fuori dal campo!”.

