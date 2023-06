Non si placa la rabbia dei tifosi della Roma contro l'arbitraggio di Taylor. E a Budapest l'arbitro inglese, così come si vede in alcuni video pubblicati da Sportitalia, è stato costretto a rinchiudersi dentro una stanza di servizio. Il tutto è successo intorno alle 19 di oggi, quando all'interno dello scalo ungherese c'erano diversi tifosi giallorossi pronti a rientrare in Italia. Ma è apparso il direttore di gara inglese, e subito sono partiti i cori contro di lui e anche qualche insulto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 21:09

