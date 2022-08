Tennis: Federer torna ad allenarsi, video diventa virale sui social

(LaPresse) Bastano pochi secondi per scatenare l'entusiasmo degli appassionati. E non è servito molto più tempo perché quei pochi secondi di video facessero sui social il giro del mondo. Roger Federer è di nuovo in campo. Anche se solo per pochi secondi, tanto infatti dura il breve video diffuso sui suoi profili social, lo svizzero si è mostrato con una racchetta in mano. A 41 anni vederlo su un campo da tennis fa ancora lo stesso effetto, a giudicare dalle reazioni entusiastiche scatenate da questa multimediale apparizione, degli anni d'oro. Lo svizzero non gioca una partita dal quarto di finale perso a Wimbledon nel 2021 contro Hubet Hurkacz. Ma ha promesso che ci sarà a settembre per la Laver Cup, che co-organizza insieme al suo storico agente Tony Godsick. Il torneo esibizione, che quest'anno si disputerà alla O2 Arena di Londra, vedrà i Fab Four (Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray) insieme nel Team Europa. Federer ha anche promesso di tornare a giocare in doppio con Nadal, come avevano fatto già nella prima edizione della Laver Cup che, sul modello della Ryder Cup di golf, mette di fronte una squadra di europei a una con i migliori giocatori del resto del mondo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 20:07

