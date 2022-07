La Roma in partenza per l’Israele: Dybala e Zaniolo firmano autografi

Autografi, sorrisi e un altro bagno di folla. La Roma è partita oggi alle 15 con un volo diretto da Fiumicino per la città di Tel Aviv in Israele per sfidare sabato sera in amichevole il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa.

Tra i convocati per la sfida contro gli Spurs sono assenti lo spagnolo Carles Perez, Jordan Veretout e Eldor Shomurodov, sempre più vicini alla cessione.

Prima di entrare in aeroporto, soprattutto Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala si sono fermati con i tifosi giallorossi presenti per firmare autografi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA