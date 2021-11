Non è la prima volta che accade. Il giorno dopo una partita senza gol, arrivano le richieste di scuse per Ciro Immobile. L'attaccante della Nazionale, fermo per infortunio, è da sempre nel mirino dei tifosi azzurri. Stavolta però, dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord, sono in molti a rimpiangerlo.

