Motogp, è di Quartararo la prima pole del 2020

(LaPresse) E' un weekend di motori con Fabio Quartararo che centra la prima pole 2020 della MotoGP. A Jerez il francese della Yamaha è stato il più veloce arrivando di un soffio davanti a Vinales (Yamaha) e Marquez (Honda). Quarto e milgiore degli italiani Bagnaia con la Ducati Pramac, mentre Valentino Rossi chiude solo 11esimo. In F1 Lewis Hamilton su Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Ungheria, terza tappa del Mondiale. Per l'inglese è la90esima volta in carriera Con il crono record di 1.13.447, il campione del mondo in carica precede il compagno di squadra Valtteri Bottas . Terzo tempo per il canadese Lance Stroll su Racing Point. Quinto e sesto posto per le due Ferrari, con Vettel che precede Leclerc. Le Rosse sono staccate però di oltre 1 secondo da Hamilton. Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 20:58

