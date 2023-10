Lorenzo Insigne è stato ripreso mentre manda a quel paese un tifoso. E' successo nel match tra Toronto e Cincinnati, giocato il 30 settembre e perso dalla squadra canadese per 3-2. L'ex nazionale e capitano del Napoli è stato oggetto di critiche nell'ultimo periodo a causa del rendimento non brillante (quattro gol e quattro assist in 19 presenze in campionato) e qualche infortunio che lo ha costretto a stare fuori dal campo. Il battibecco sarebbe nato sugli spalti: un tifoso avrebbe insultato il 32enne napoletano che poi ha risposto con "f**k you" e "respect" prima di essere portato via da sua moglie, Genoveffa Darone, che si trovava con lui e i figli a vedere la partita. La tensione in casa Toronto è palpabile. Il club, infatti, è ultimo in classifica con 22 punti raccolti in 31 partite. Situazione che ha fatto crescere malumori tra la tifoseria. (video LaPresse) Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 17:52

