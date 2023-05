Francesco Totti: «La finale di Coppa Italia? Giovedì gioca la Roma»

«La Coppa Italia? Giovedì gioca la Roma». Francesco Totti si concede una battuta all'arrivo del trofeo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma. Poi parla dei giallorossi e torna inevitabilmente serio. «Se la Roma vincerà l'Europa League cambierà il futuro di Mourinho? Vincendo il trofeo hai un'altra mentalità, un altro approccio con chiunque. Certo, Mou rimarrebbe sempre Mou anche in caso di sconfitta, ma vincendo avrebbe delle prospettive diverse per il futuro». È quanto detto da Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia Frecciarossa tenutasi alla stazione Termini. «Tre italiane in finali europee? Speriamo che sia un inizio, e che almeno qualcuna riesca a portare un trofeo in Italia e far capire agli altri Paesi che il nostro calcio è sempre tra i più importanti - continua il Pupone - Dopo la penalizzazione della Juventus di ieri sera tutto lo scenario è cambiato, si è riaperto il discorso Champions, vedremo chi riuscirà nelle ultime due giornate a raggiungere questo prestigioso traguardo».

