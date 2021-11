All or Nothing: Juventus su Amazon Prime Video: l'intervista a Bonucci e Chiellini VIDEO

È in arrivo il 25 novembre la docu-serie Amazon Original "All or Nothing: Juventus", che porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico Club durante tutta la stagione 2020/21 e ne seguirà tutti gli eventi più importanti. «L'emozione di mettersi in gioco ogni volta è quella che alimenta tutto e ti fa andare oltre i propri limiti. Se viene a scemare è il momento che devi smettere» racconta Leonardo Bonucci a Leggo in occasione della presentazione della serie.

«Lo spogliatoio è un luogo sacro dove di base non deve uscire nulla» scherza Giorgio Chiellini. «Se però fai una serie così, hai l'occasione di far vedere tutto quello che gli altri non hanno visto fino adesso». "All or Nothing: Juventus" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 novembre.

