Spinaci ricchi di ferro? È una fake news

Convincere i più piccoli a mangiare verdure è spesso un'impresa e il buon vecchio Braccio di ferro ci viene in soccorso. Quante volte abbiamo sottoposto ai nostri bambini porzioni di spinaci con la scusa che sarebbero diventati forti come lui? E questo grazie alle quantità strabilianti di ferro che la verdura conterrebbe... peccato che si tratti di una fake news. In realtà, infatti, questa convinzione nasce da un errore di trascrizione a inizio Novecento e, certo, Popeye non ha aiutato a smentirlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:03

