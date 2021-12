Zelig, Teresa Mannino e l'ossessione per i regali: il monologo che fa ridere (e riflettere)

Il ritorno di Zelig in televisione è stato un successo: Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e tutti i comici hanno dato il meglio. Tra i comici più graditi c'è Teresa Mannino, che è stata tra i monologhisti più applauditi grazie al suo discorso divertente ma intenso Foto: Kikapress Music: "Funsay" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Zelig, la gaffe in diretta del mago Silvano: il fuori programma che fa ridere tutti. Incontrada incontenibile

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA