X Factor, Erio canta Amare con la Rappresentante di Lista

Erio si è esibito sul palco di X Factor 2021 (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) con un intenso duetto insieme a La rappresentante di Lista sulle note di “Amare”, il brano che ha lasciato il segno all’ultimo Festival di Sanremo - certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche - del progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 12:23

