Cantautore rap di soli 19 anni, gIANMARIA porta a X Factor 2021 il suo brano inedito “Suicidi”. Look essenziale, carattere introverso e attitudine da rockstar, si esibisce con un’interpretazione intensa che - nella puntata d’esordio, ieri sera su Sky e NOW, in simulcast su TV8 e sempre disponibile on demand – gli fa conquistare i 4 sì dei giudici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 11:33

