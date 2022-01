Tre sorelle, su Prime Video il nuovo film di Vanzina: «Racconto la forza delle donne ma anche le loro fragilità»

È su Prime Video l'ultimo film di Enrico Vanzina "Tre sorelle", una commedia tutta al femminile interpretata da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Rocío Muñoz Morales. Enrico Vanzina dipinge un tenero affresco corale ambientato tra Roma e il Circeo, dove con acume e con la giusta dose di “scorrettezza” racconta, come sempre ha fatto, l'evoluzione della nostra società, tra nevrosi piccolo-borghesi, inquietudini sentimentali, disavventure ed equivoci. « Ho fatto un film sulla forza delle donne ma anche sulle loro fragilità » racconta Vanzina in collegamento su Zoom. Per l'occasione ha riunito un cast tutto al femminile: « Uno dei regali più belli che mi hanno fatto i miei genitori sono le mie sorelle, sono tutto per me » rivela Rocío, che nel film interpreta Lorena, una giovane massaggiatrice alle prese con un dramma sentimentale. Tre sorelle è in streaming su Prime Video. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 07:35

