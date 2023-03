Solitudine. Non mi piace. Vorrei tanto condividere con qualcuno. No, non con qualcuno, con un amore : le idee i progetti… Avere un sogno comune, dei programmi di vacanze, tornare la sera a casa e raccontarsi i propri lavori , il bello il brutto, essere stanchi insieme essere allegri insieme ho voluto chiudere una storia cinque anni fa, guardarmi dentro per la prima volta, e da quel momento, impercettibilmente, minuto + minuto, mi sono chiuso sempre più in me stesso sempre più rallentato sempre più fermo . Passo le giornate come mio padre novantenne e io ne ho 50, di anni. Vedo che tu sorridi. Mi insegni? Questo è Pietro, e mi chiede una cosa difficile. Vorrei tanto, sai? Essere capace di tenere un corso di allegria. Sapere come si fa. So solo farvi un po’ divertire, un po’ pensare. 𝗜𝗼 provo a non dar retta al rifrullo costante del pensiero, ascolto molto gli altri, mi forzo a uscire da me 𝗺𝗲𝗱𝗲𝘀𝗶𝗺𝗮. Questo, ti posso suggerire. Stare sempre con se stessi non va bene. Le cattive compagnie si pagano. Coraggio, vatti a prendere una boccata d’aria. Respira. Respira. Respira. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA