Sanremo, Pieraccioni e l'ironia su Blanco: «Vieni a potarmi una siepe»

Leonardo Pieraccioni fa ironia su Instagram su Blanco, che durante la sua performance a Sanremo ha devastato i fiori presenti sul palco perché non riusciva a sentirsi in cuffia.

«Senti Blanco, io c'ho da potare una siepe, se puoi venire domani mattina...» dice ridendo Pieraccioni.

