Sanremo 2023, Mengoni: «Sconcertato per l'assenza di donne in finalissima»

Il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni, e Lazza e Mr. Rain, secondo e terzo classificato, rispondono alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa a conclusione del Festival. Consegnato a Colapesce e Dimartino il premio della Sala Stampa.

Mengoni: «Nessuna donna nella cinquina? Dobbiamo cambiare qualcosa»

Marco Mengoni, che ha dedicato la sua vittoria alle cantanti assenti dal podio, è tornato sulla questione dicendo: «Le donne in questo Sanremo sono state figure mitologiche, ci sono rimasto molto male vedendo che nella cinquina non ce ne fosse neanche una. Evidentemente dobbiamo cambiare ancora qualcosa in questo paese, sarebbe stato bellissimo averne almeno una sul palco». Poi aggiunge che la vittoria è dedicata anche alla madre. Sulle difficoltà che ha dovuto affrontare, delle quali ha parlato prima della vittoria, ha detto: «I momenti difficili si vivono. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti, che però ti forgiano e ti fanno crescere. Sono episodi di vita privata molto delicati, di cui non parlerò». Per quanto riguarda l'Eurovision, dice: «Per oggi non c'è spazio per aspettative, mi vorrei godere questa giornata. Pian piano ci penseremo, per ora posso dire che sono molto contento di vedere Liverpool».

Mr Rain: «Una vittoria eccezionale»

Stupito per la vittoria, Mr Rain: «Non me lo aspettavo assolutamente, sono la persona più felice sulla faccia della terra. Condividere il palco con questi artisti è una vittoria eccezionale».

