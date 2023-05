Rocio Munoz Morales al settimo cielo da Francesca Fialdini: «Non ci posso credere», cosa è successo

Rocio Munoz Morales è al settimo cielo. Nello studio di Da noi... a ruota libera, la bella showgirl, ospite di Francesca Fialdini, incontra Suor Luisa. Le due, amiche da oltre 10 anni, nella puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri, la Morales si racconta a tutto tondo, passando dalla famiglia alla carriera sempre con il sorriso sulle labbra.

“Da noi... a ruota libera” con Francesca Fialdini, gli ospiti della puntata di domenica 28 maggio: da Enrico Ruggeri a Tiberio Timperi

Isola, Nathaly Caldonazzo: «Piano piano le maschere cadono e adesso arriva il bello»

Rocío Muñoz Morales al settimo cielo da Francesca Fialdini

La showgirl ricorda, in particolare, quando è arrivata in Italia per la prima volta: studiava la lingua e frequentava le sorelle Comboniane alle quali nel corso degli anni si è molto legata.

A sorpresa, la conduttrice invita l’attrice spagnola ad alzarsi e ad avvicinarsi alla ruota al centro dello studio, da dove, a sorpresa, appare la consorella. Commossa e visibilmente emozionata Rocio la abbraccia e esclama a gran voce: «Suor Luisa è una forza della natura, viene sempre a vedere i miei spettacoli teatrali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA