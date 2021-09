Ridatemi mia moglie, la miniserie romantica di Sky. De Luigi: «Le seconde possibilità vanno date nella vita» NON PUBBLICARE

Arriva su Sky e Now la commedia romantica in 2 parti "Ridatemi mia moglie", diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Diego Abatantuono e Carla Signoris. Giovanni (De Luigi) e Chiara (Anita Caprioli) sono sposati da 5 anni, ma il loro rapporto è logoro: sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che ogni cosa proceda per il meglio. Quando lei si decide a lasciarlo, Giovanni farà di tutto pur di riuscire a riconquistarla. La miniserie, tratta dalla sit com britannica “I want my wife back”, è una storia sulle seconde possibilità: "La seconda possibilità va data, bisogna cercare in qualche modo di rimediare", racconta De Luigi. "Penso allo stesso tempo che sia molto difficile, magari le persone vedendo la serie capiscono come non devono comportarsi in questa occasione". Interviene Caprioli: "L’idea stupenda alla base di Ridatemi mia moglie è quella di raccontare un uomo che si mette in discussione ". Ridatemi mia moglie è su Sky e Now il 13 e 20 settembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 12:15

