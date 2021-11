Queenpins, su Prime Video il film della truffa sui coupon. L'intervista a Kristen Bell

Queenpins, commedia crime basata su una storia vera, è la storia su una casalinga di periferia annoiata e frustrata, Connie Kaminski (Kristen Bell) e sulla sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), una vlogger con grandi aspirazioni, con la quale trasforma il loro hobby di raccolta coupon in una truffa da milioni di dollari. « La storia su questi coupon era pazzesca, ne avevo sentito parlare ai tg » racconta la protagonista Kristen Bell, conosciuta per la serie Veronica Mars e per Frozen, per cui prestava la voce al personaggio di Anna. « È stato molto divertente farne parte e ho amato il rapporto tra queste due amiche che si spalleggiano a vicenda » continua l'attrice. Queenpins è diretto dalla coppia sul set e nella vita Gita Pullapilly e Aron Gaudet: «Siamo affascinati da questa piscologia che si cela dietro a questi coupon. Ottenere questi risparmi è un po' come una droga, non puoi farne più a meno ». Queenpins è su Amazon Prime Video dal 30 novembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

