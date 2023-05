Pupo alla conquista del Kazakistan, la decima puntata: al mercato incontra le fan

Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua decima e ultima puntata. Pupo fa visita al mercato principale di Uralsk e, addentrandosi tra le bancarelle, ne approfitta per assaggiare le prelibatezze locali come il pane, le patate, le banane, i ravanelli e la frutta secca.

Pupo alla conquista del Kazakistan: al mercato incontra le fan

Pupo è attratto dai colori delle vetrine, di cui apprezza particolarmente la disposizione. Al mercato Pupo incontra anche le sue fan, che hanno assistito al suo concerto, e l’occasione diventa così propizia per cantare tutti insieme.

