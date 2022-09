Penelope Cruz balla sul red carpet e incanta i fan alla 79esima Mostra del cinema di Venezia

(Adnkronos) - Penelope Cruz arriva sul red carpet della 79esima Mostra di Venezia, sorride, saluta i fotografi, si sistema i capelli e balla, e il Lido si incanta. Fasciata da un abito lungo nero con disegni floreali rosa, l’attrice spagnola -tra i protagonisti del film di Emanuele Crialese ‘L’immensità’ nel quale interpreta la madre del regista- ha solcato il tappeto rosso concedendosi generosamente a fotografi e cameraman. Prima da sola poi con il cast del film è il regista, l’attrice ha regalato un siparietto divertente, mettendosi a ballare sulle note della canzone in sottofondo, il brano di Adriano Celentano ‘Prisencolinensinainciusol’. Stasera la proiezione ufficiale di ‘L’immensità’, uno dei film italiani in concorso alla Mostra di Venezia che sarà in sala dal 15 settembre distribuito da Warner.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 11:05

