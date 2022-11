Ornella Vanoni a Che tempo che fa: «Il primo incontro con il mio cane? Ho infilato il croccantino nel suo "culino"»

Ornella Vanoni domenica sera è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. La cantante ha fatto il suo ingresso nello studio di Rai3 con le stampelle e durante l'intervista ha raccontato al conduttore di avere riportato la frattura del femore a causa di una buca. L'artista, inoltre, ha raccontato un episodio esilarante legato al primo incontro con il suo attuale cane che ha scatenato applausi e risate da parte del pubblico.

Ornella Vanoni a Che tempo che fa con le stampelle: «Hanno sbagliato la diagnosi»

Cosa ha detto

Tutto è cominciato quando Fabio Fazio ha chiesto alla cantante 88enne: «Ma quando sei a casa ti annoi? No, hai il cagnolino che ti fa compagnia, giusto?», a quel punto la Vanoni ha ricordato di quanto le desse filo da torcere durante le giornate e Fazio ha giustamente riportato una recente chiamata con la Vanoni in cui il cane non smetteva di ringhiare e ha esclamato: «Non è che hai fatto un altro errore con lei?». La Vanoni confusa ha chiesto a cosa si stesse riferendo e a quel punto Fabio Fazio le ha ricordato l'episodio del primo incontro di Ornella con l'animale.

Ornella sorridendo ha raccontato: «Ah si.. Allora, quando è arrivata la prima volta a casa mia, era molto piccola e non riuscivo a capire dove fossero gli occhi e la bocca. Allora io ho preso il croccantino e l'ho infilato dalla parte del "culino"». E poi ha concluso: «Ma non si vedeva niente... non è colpa mia».

