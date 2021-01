Onward - Oltre la magia: intervista ai doppiatori italiani - Lo speciale video

Il 6 gennaio sbarca finalmente su Disney+ Onward - Oltre la magia. Al centro della storia, ambientata in un mondo popolato da creature magiche due fratelli elfi adolescenti: Ian e Barley (che nella versione originale hanno le voci, rispettivamente, di Tom Holland e Chris Pratt), orfani di padre, scoprono che esiste un modo per rivedere il genitore, morto quando erano entrambi troppi giovani. Partiranno così per un viaggio fatto di incantesimi, mappe misteriose e scoperte incredibili. Tra i doppiatori italiani Sabrina Ferilli, la quale presta la voce alla mamma dei due protagonisti. Ai microfoni di Leggo l'attrice romana ha rivelato: “ È sempre bello potersi rivolgere ad un pubblico più giovane. Mi è sempre piaciuto poter variare in questo mestiere facendo doppiaggio ma anche teatro, cinema e televisione. Così ci si arricchisce senza annoiarsi mai”.

