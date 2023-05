Nancy Brilli su Leggo: «La livella dei maschietti»

Ho visto l'ennesimo maschietto passare da Caro Ciccio a Porociccio in un battibaleno. Di nuovo un uomo sposato che, nonostante anni di, pur mesto, coniugio e prole amatissima, va in cerca di una storia parallela. Il mio amico Sciòn ride: Uahahah! Sotto sotto siamo tutti “poro@@@”: è che ci portiamo appresso questo istinto che ci ricatta e ci fa perdere la brocca. In realtà non facciamo che tentare di nascondere la banale poraccitudine. Che meraviglia questi che si dannano per cornificare, organizzarsi, nascondere... magari pensano di essere dei principi azzurri e di aver prodotto chissà quale impressione, e invece avrebbero fatto meglio a essere fedeli, come la maggior parte di noi schietti mariti.

Mh. Quanti ne conosci, onestamente, Sciòn, fatti salvi i presenti, che se lo tengono tranquillo nelle mutande? Fa riflettere che il turbolento inquilino della braga sia una livella, come l’aldilà, il traffico, il mal di pancia… anche un uomo di spessore, anche un super intelligente, un super colto, riguardo alla gestione della biancheria intima propria e dell’eventuale altrui, non ce la fa. Che fatica, l’infedeltà. E poi tutte quelle bugie da ricordare! Nono, per carità. Meglio davvero non averci a che fare. Eh, beati quelli che si amano e si rispettano sul serio! Pochi, eh? Troppo pochetti, invero.



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA