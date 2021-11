MTV EMAs 2021, Aka 7even è il Best Italian Act: «Spero di portare la mia musica sempre più lontano»

È davvero una stagione d’oro per Aka 7even, talento della scuola di Amici che ha messo a segno un altro importante traguardo. Domenica 14 novembre, infatti, l’artista si è aggiudicato la vittoria della categoria Best Italian Act agli MTV EMAs 2021. In diretta da Budapest, Aka 7even ha preso parte al grande evento live confermandosi tra i talenti più promettenti dell’urban pop tricolore. “La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento – ha commentato Luca – È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo. Spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui”. Aka 7even, dopo l’omonimo album d’esordio (Disco di Platino FIMI), ha pubblicato il brano inedito ‘6PM’ e il 23 novembre esce il suo primo libro dal titolo ‘7 vite’ (Mondadori). Foto MTV/GETTY IMAGES – Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Lady Gaga su DDL Zan: «Dobbiamo gridare al disastro»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA