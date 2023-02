La sigla del Maurizio Costanzo Show accompagna l'uscita del feretro del giornalista dalla chiesa

La sigla del Costanzo Show ieri ha accompagnato tra gli applausi l'uscita del feretro di Maurizio Costanzo dalla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo dove si sono celebrati i funerali solenni del giornalista scomparso a 84 anni.

Nella basilica, tantissimi protagonisti del mondo della tv, del giornalismo, della politica, insieme alla moglie Maria De Filippi e ai figli Cristina, Saverio e Gabriele. 'Hai cambiato destini, intuito talenti, incoraggiato e spronato. A noi figli lasci il tuo più grande insegnamento, l'umiltà. Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noì, ha detto la figlia Cristina. Un ultimo saluto anche al teatro Parioli, di fronte al quale il corteo funebre ha fatto sosta per un minuto di silenzio.

