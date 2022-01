Masterchef, l'eliminazione di Andrealetizia

Andrealetizia e Nicky Brian sono due giovani fidanzati, italiani (lui con origini dello Sri Lanka) trasferitisi a Brighton (Regno Unito), e sono entrati insieme nella Masterclass di MasterChef Italia di quest’anno ovviamente come due concorrenti separati. Negli episodi di ieri (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), i loro piatti sono stati giudicati i peggiori dell’Invention Test, finendo così entrambi a rischio di eliminazione. Il verdetto dei giudici lo hanno ascoltato tenendosi per mano, con le lacrime agli occhi (così come il resto della classe): alla fine a togliere il grembiule è stata la ragazza, ma con lei esce anche un pezzo del cuore di lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 12:29

