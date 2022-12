Masterchef, l'emozione della vietnamita Hue: Barbieri in lacrime

Il Live Cooking di Hue, 27enne project assistant nata ad Hanoi, in Vietnam, e ora a Firenze, è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti della prima serata di MasterChef Italia, ieri su Sky Uno e in streaming su NOW. La sua voglia di riscatto, ma anche di imparare, grazie a questa esperienza hanno convinto i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il suo piatto “Imparare, praticare, sperare e sognare”, dei ravioli di riso ripieni di maiale, lemongrass, scalogno e colatura di alici, le hanno fatto guadagnare consensi unanimi dai tre, che le hanno già dato il grembiule bianco, e con esso l’accesso diretto alla Masterclass di quest’anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 14:43

