Masterchef, le due creazioni di Giancarlo Perbellini

Ospite nella serata di ieri, a MasterChef Italia (i nuovi episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), lo Chef pluristellato Giancarlo Perbellini, simbolo della cucina d’eccellenza nel mondo. È stato protagonista della Mystery Box e dell’Invention Test: in quest’ultima prova, in particolare, ha presentato due tra i suoi tanti “signature dishes”: Zuppa di Pesce “Chef Européen du poisson” e l’Aragosta Thermidor Rivisitata. Per i concorrenti una vera mission impossible anche questa settimana: replicarli fedelmente, davanti allo sguardo vigile, attento e severo del loro creatore. https://masterchef.sky.it/

