Masterchef, l’arrivo a sorpresa di Iginio Massari: inizio traumatico per gli aspiranti chef

New entry a Masterchef Italia. La terza puntata del talent di cucina è iniziata con un colpo di scena: Bruno Barbieri abbandona la giuria. Nessun addio choc, ma un arrivo a sorpresa: accanto a Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo c'è il temutissimo Maestro Pasticcere Iginio Massari nella Golden Mystery Box, in crisi e ammirazione i 20 aspiranti chef.

Battesimo di fuoco con Iginio Massari

A Masterchef Italia non ci sono certezze, l'imprevisto è dietro l'angolo. Ed è esatamente quello che è accaduto nella puntata di giovedì 29 dicembre quando Bruno Barbieri ha “abbandonato” la giuria seguendo le prove “a distanza”, e al suo posto è arrivato Iginio Massari, lo spauracchio di tutti gli aspiranti chef, che ha affiancato Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo prima nella Golden Mystery Box e poi nell’Invention Test.

Le prove

La Golden Mystery Box – che dava ai migliori aspiranti chef la possibilità di accedere direttamente in balconata – nascondeva al suo interno un lingotto di cioccolato color oro del maestro Iginio Massari, eccezionalmente “terzo giudice”, con il quale realizzare in 60 minuti una classica preparazione dolce oppure una salata. Al termine della prova e a salire in balconata sono stati: Mattia, Francesco S., Ivana, Francesca e Bubu, che hanno potuto così evitare il temuto Invention Test.

Il primo Invention Test di stagione ha omaggiato la cucina italiana con due suoi elementi fondamentali, il pane e il pomodoro: i concorrenti, in 45 minuti e con un solo viaggio disponibile in dispensa, hanno dovuto preparare un piatto che rispettasse e nobilitasse i due prodotti, versatili e mediterranei, giocando con cotture e consistenze, abbinamenti e originalità. Al termine degli assaggi, i giudici si sono complimentati con Sara e Luciana, ma è stata quest’ultima a guadagnarsi il titolo di capitana di brigata della prima Prova in Esterna. Al contrario, peggiore della prova Lavinia che ha dovuto rinunciare alla Prova in Esterna ricevendo il grembiule nero, ultima chance per giocarsi la permanenza in Masterclass al Pressure Test.

La prova in esterna

Bassano del Grappa, con il suo celebre Ponte Vecchio, e città natale di Antonio Lorenzon, nono MasterChef italiano, ha fatto da sfondo alla prima Prova in Esterna, che ha omaggiato l’asparago bianco DOP, eccellenza del territorio dal gusto dolce-amaro e dalla caratteristica texture non legnosa. I concorrenti hanno dovuto cucinare per commensali molto speciali, 35 contadini e produttori di Bassano attenti al rispetto per l’ingrediente. Come sempre due brigate e due menù tutti da gustare

Il menù della brigata rossa (Leonardo, Mattia, Hue, Sara, Laura, Francesco S., Giuseppe, Rachele, Silvia e Roberto, eletto capitano) prevedeva uovo barzotto e asparagi con salsa olandese come antipasto, e bigoli tirati con l’antico torchio e asparagi di Bassano come primo piatto.

La brigata blu (capitanata da Luciana, con Ivana, Bubu, Letizia, Francesca, Edoardo, Nicola, Ollivier e Francesco G. più l’aiuto di Antonio), invece, ha preparato asparagi fritti in pastella con maionese come antipasto, e gnocchi di patate con cuore di Asiago e impasto aromatizzato alla grappa, conditi con asparagi di Bassano come primo piatto. Il secondo, invece, era lo stesso per entrambe squadre: baccalà mantecato con contorno creativo. Al termine del pasto, i commensali hanno premiato la brigata rossa con un punteggio schiacciante: 27 a 8, condannando i Blu al Pressure Test dove, sotto la cloche, si nascondeva il purè Robuchon, ideato da Joël Robuchon, il detentore del record di 32 stelle Michelin. I 10 aspiranti chef, in soli 20 minuti, hanno dovuto riprodurre il piatto, mostrando tutta la loro tecnica culinaria: le peggiori della prova sono risultate Luciana e Lavinia.

Eliminazione

La prima aspirante chef a togliere il grembiule è stata Luciana, la 74enne di Milano ex pubblicitaria, che in una sola puntata ha attraversato tutte le prove passando dalla migliore all'eliminata. Un addio commovemnte che la signora Luciana prende con grande sportività tra gli applausi degli altri concorrenti e un abbraccio speciale da parte di Cannavacciuolo. Settimana prossima, giovedì 5 gennaio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, continuerà il viaggio degli aspiranti chef. Siamo solo all’inizio ma è chiaro: tra i fornelli di MasterChef Italia mai dare nulla per scontato.

