Masterchef, Cannavacciuolo imita chef Massari

Negli episodi di ieri di MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand) Antonino Cannavacciuolo ha mostrato nuove, inattese e sorprendenti doti. E per una volta non ai fornelli. Oltre a essere uno chef straordinario e un giudice sempre umano ed empatico, Antonino si è rivelato anche un ottimo imitatore: la versione di Massari fa sorridere tutti, sia nella Masterclass sia tra i suoi colleghi giudici. Come reagirà il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 12:30

