Masterchef, l'arma segreta per la brigata blu

La prova in esterna, a MasterChef Italia, riserva sempre grandi insidie alle brigate. Negli episodi di ieri sera (su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali avevano un livello ulteriore di difficoltà: ad assaggiare e giudicare i piatti c’erano 10 chef internazionali che attualmente lavorano in Italia, arrivati alla prova ciascuno con un ingrediente rappresentativo della propria tradizione culinaria. La squadra Blu, capitanata da Hue e composta anche da Sara, Edoardo e Mattia ha dovuto proporre un antipasto composto da taro, mishavin e bottarga di muggine e un secondo, tonno marinato in lampone, lime, lulo e basilico, con tre diversi tipi di peperoncino. Per i rossi (Francesco, Lavinia, Leonardo e Roberto), la prova prevedeva il primo, un fritto con paccheri, crema di zucchine, fonduta di Mishavin e ventresca di tonno, e un dolce, crema pasticcera alla vaniglia e peperoncino, frolla aromatizzata, marmellata al lulo e ciliegia caramellata. I blu però avevano un bonus: la capacità di presentazione dei piatti del proprio capitano Hue. Sarà stato utile ai fini della prova? https://masterchef.sky.it/

Credit: Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA