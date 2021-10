Maradona: Sogno Benedetto, la serie Amazon Prime Video. Juan Palomino: «È la storia di un uomo che fa parte dell'identità mondiale»

È su Amazon Prime Video "Maradona: Sogno Benedetto", la serie biopic che segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore, dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli. La serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo ai Mondiali del 1986 in Messico. La serie è interpretata da Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua carriera. «La prima cosa che ho pensato è che mi stessero prendendo in giro, non poteva essere vero! » scherza Nazareno Casero che interpreta il Maradona giocatore, quello de "La mano de Dios". « È stato un lungo casting fatto di tante prove e ansie perché qualunque attore avrebbe voluto farne parte ». «È bellissimo raccontare la storia di un uomo che fa parte dell'identità argentina, latinoamericana e direi mondiale » racconta Juan Palomino che interpreta Maradona nella fase adulta. « La più grande sfida è stata quello di trovare il "bambino" che Maradona aveva anche nella sua età adulta ». La serie, composta da dieci episodi, debutta su Amazon Prime Video il 29 ottobre con i primi cinque. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 11:06

