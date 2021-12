LP e il suo nuovo album Churches: «Con la pandemia più ispirazione nelle mie canzoni» VIDEO

La cantautrice statunitense LP è tornata con l’album “Churches”. Il perno su cui ruota il nuovo album è l’amore, e tutte le sue canzoni si muovono in una traiettoria che è quella del rock fatto di fragilità e di forze, di melodie e di irruenze rock’n’roll. «Tutto mi ispira, letteralmente tutto », racconta LP in collegamento su Zoom. « Ho avuto i miei alti e bassi come tutti durante questi anni, ma ho dovuto lavorare su di me. Quando il mondo è entrato in pandemia, ho iniziato ad essere un po’ ispirata: non sto cercando di dire che mi ha ispirata in modo positivo, ma ho comunque trovato qualcosa di buono ». ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 10:48

