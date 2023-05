Laura Chiatti a Domenica In stupisce i fan: «Irriconoscibile, è Ilary Blasi?»

Ospite a Domenica In, Laura Chiatti ha rilasciato un’intervista insieme al marito Marco Bocci, per promuovere il loro nuovo film "La caccia". Ma i fan della coppia si sono soffermati sull'aspetto dell'attrice che, a detta di molti, sarebbe risultato diverso. Valanga di commenti su Twitter circa il cambiamento del viso di Chiatti: «Irriconoscibile» si legge e ancora: «Laura Chiatti è diventata Ilary Blasi», «Ma Laura Chiatti non si riconosce, perché?». In molti, insomma, sostengono che la moglie di Bocci abbia esagerato con la chirurgia. Ma sarà vero?

La relazione

Nel film “La Caccia” dove Marco Bocci è il regista, Laura Chiatti è protagonista insieme all’attore Filippo Nigro. Dunque, oltre ad essere una coppia nella vita reale, i due sono ormai diventati un duo anche sul piccolo schermo. Zia Mara, poi, ha anche indagato sulla loro storia d’amore: Marco e Laura, oltre ad essere convolati a nozze nel 2014, sono anche genitori di due bambini, Pablo ed Enea. Ma, come hanno dichiarato loro, la relazione non è sempre rose e fiori: «Ci scanniamo, perché siamo opposti» ha detto Bocci.

Ed ecco Mara Venier che incalza: «Avevo sentito che eravate in crisi… E infatti avevo chiamato Laura». Al che, la Chiatti l’ha subito interrotta, dicendo: «Ma è vero, eravamo in crisi. Lo siamo ogni due giorni. Ma chi non lo è?» E qui Marco ha aggiunto scherzando: «Alla fine tutto si sistema, andiamo a letto e basta».

