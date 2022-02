La risposta di Andrea Rivera al dialogo Lastrico-Giannetta a Sanremo

Con l’arrivo di Sanremo Andrea Rivera non rinuncia all’umorismo. L’attore, cantautore e noto personaggio televisivo ha infatti risposto sul social allo sketch fatto sul palco dell'Ariston di Sanremo 2020 da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che hanno costruito parte della loro esibizione utilizzando le frasi delle canzoni in gare. Andrea Rivera ha raggiunto i follower dal suo account social annunciando: “La mia risposta… con tutti i cantanti in gara” e cominciando poi a recitare, col cagnolino in braccio, i suoi versi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 12:45

