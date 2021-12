L’ingresso soffertissimo di Nicky Brian: “Certo che fate proprio penà, eh!”

È “il re dei furbetti” di questa Masterclass, secondo Antonino Cannavacciuolo. L’ingresso di Nicky Brian - famiglia dello Sri Lanka e da anni a Roma (il suo accento è inequivocabile), lui ora vive a Brighton, in UK, insieme alla sua fidanzata Andrealetizia, anche lei in gara quest’anno a MasterChef Italia - come concorrente ufficiale di MasterChef Italia è stato oltremodo sofferto. Ma anche lui in un certo senso “se l’è andata a cercare”: il compito della prova, negli episodi di ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, era recuperare due ingredienti quasi inutilizzabili tra quelli proposti ai cuochi, lui ha scelto di recuperarne addirittura tre (maionese impazzita, baccalà troppo salato, la besciamella con i grumi). Il risultato è stato ottimo, il suo piatto era «un’esplosione di gusto» come lo ha definito Cannavacciuolo, i giudici lo hanno promosso con convinzione ma gli hanno comunicato il verdetto tenendo un po’ di suspense: «Certo che fate proprio pena’, eh!», ha esclamato scoprendo di poter indossare il grembiule col proprio nome. Intanto, per la seconda serata del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, si conferma il successo dell’esordio: media di 852mila spettatori medi, 3,2% di share e 1.138.230 contatti, con una netta crescita sia rispetto all’esordio (+11%) sia rispetto all’omologa serata dello scorso anno (+10%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 13:41

