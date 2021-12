Javier Bardem è 'Il capo perfetto' nel film candidato agli Oscar per la Spagna

Il 23 Dicembre arriva al cinema 'Il capo perfetto' film diretto da Fernando León De Aranoa e candidato agli Oscar per rappresentare la Spagna. Nei panni del protagonista, un abile affascinante e manipolatore uomo c'è Javier Bardem. "È l’uomo con il dito sulla bilancia - spiega il regista - il burattinaio che tira i fili di tutti i personaggi e della rappresentazione" Ma la nomina per un premio, lo porterà ad agitarsi e a commettere comici errori che lo obbligheranno a dimostrare che lui è veramente il capo perfetto. Crediti foto e video@Ufficio stampa BIM Distribution

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 10:34

