Il Natale di Mariah: la magia continua, il trailer dello show natalizio di Mariah Carey su AppleTV+

Si intitola Il Natale di Mariah: la magia continua lo spettacolo natalizio di Mariah Carey che uscirà in tutto il mondo il 3 dicembre su Apple TV+. L'attesissimo speciale mostrerà la prima e unica performance del nuovo singolo di Mariah, Fall in Love at Christmas. Al suo fianco, ci saranno l'artista nominato ai Grammy Khalid e il vincitore di un Grammy Kirk Franklin, per portare lo spirito del Natale in tutto il mondo. La regina del Natale ritorna per allietare le vacanze anche con una nuova, abbagliante interpretazione di uno dei brani preferiti dai fan, Christmas (Baby Please Come Home). Foto: Inter Nos

LEGGI ANCHE: #MC30, Mariah Carey festeggia trent’anni di carriera: le pubblicazioni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA