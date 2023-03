Edoardo Leo: «Era Ora? Svela il malessere per gli anni che ci sfuggono». La videointervista

Condannato a vivere solo il giorno del suo compleanno ed a vedere la sua vita trasformarsi senza poter intervenire: il rapporto con la moglie, la nascita della figlia, la carriera nel lavoro, i successi, i tradimenti, finché non decide di rallentare. E cambiare prospettiva. È la storia di “Era Ora”, romantic comedy, con Edoardo Leo e Barbara Ronchi, dal 16 marzo su Netflix, per la regia di Alessandro Aronadio.

La condanna del suo personaggio assomiglia a quella di tanti?

«Infatti Dante è l’incarnazione fisica di quello che diciamo tutti, parlando dell’età. La sensazione che gli anni passino e ripeterlo come se fosse una sorta di malessere».

Si è mai sentito soffocato dal lavoro come il suo personaggio?

«C’erano anni in cui non lavoravo come adesso ed il tempo non passava mai. Il mio è un mestiere molto bello, in cui il tempo è un lusso. La ricerca è trovare un equilibrio, ma credo che non si trovi mai, perché è una passione divorante che si mangia molte cose».



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA