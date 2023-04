Ed Sheeran, presenta il nuovo album a Milano: «Nato da paura, tristezza e ansia», ecco perché

Ed Sheeran presenta "Substract" il suo nuovo album, in uscita il 5 maggio 2023. Uno showcase riservato a 400 fortunati in cui ha spiegato da dove è nato e Leggo era presente. Prima dell'intervista da Fazio a "Che tempo che fa" su Rai3, regala uno showcase per 400 fortunati fan, estratti ad assistere all'unico live italiano per l'uscita dell'ultimo album, "-" ("Substract") il 5 maggio.

Ed Sheeran presenta il nuovo album a Milano: «Nato dal dolore»

Tra gli ospiti dell'evento, anche Mr. Rain, LDA, Matteo Bocelli, Matteo Paolillo (Mare Fuori). Maglietta bianca, pantaloni sportivi e sneakers: Sheeran è a suo agio quando imbraccia la chitarra e canta i brani che hanno incontrato il successo che a spanne fa 150 milioni di ascoltatori. Parte con "Boat" e un bel po' di inediti tra cui "End of youth", "Life goes on" ed "Eyes Closed", il primo singolo estratto.

Il contesto dell'album

Sheeran nel video spiega come è nato l'album: il contesto è di paura, tristezza e ansia dovuti alla perdita del caro amico Jamal Edwards, imprenditore musicale inglese di cui parla in "Life Goes On" e la diagnosi di tumore alla moglie Seaborn mentre era incinta di 6 mesi.

