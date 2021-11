Dermot Mulroney in Hanna su Prime Video: «'Il matrimonio del mio migliore amico'? 25 anni dopo è ancora un successo»

In arrivo il 24 novembre su Amazon Prime Video la terza e ultima stagione della serie "Hanna", creata da David Farr e interpretata dalla giovane Esmé Creed-Miles, Mireille Enos ("The Killing") e Dermot Mulroney ("Il matrimonio del mio migliore amico"). La storia ruota intorno a Hannah (Esmé), una giovane donna creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un'assassina. « La prima stagione era sull'infanzia di Hanna, la seconda sull'adolescenza e infine la terza è il duro viaggio della maturità » racconta il creatore David Farr in collegamento su Zoom. « L'intenzione è stata sempre di creare quella che definirei una struttura in tre atti, ho passato vent'anni a lavorare a teatro e questo ha influenzato molto il mio lavoro » continua. Nel cast anche Dermot Mulroney, che ricordiamo per il celebre ruolo nel film cult anni '90 "Il matrimonio del mio migliore amico" accanto a Julia Roberts e Cameron Diaz: « Questo film è straordinario ancora oggi dopo quasi 25 anni dall'uscita » ci confida Mulroney. « Sono orgoglioso di averne fatto parte, "Il matrimonio del mio migliore amico" è diventato recentemente uno dei film più visti sulle piattaforme in streaming ». (a cura di Paola Schettino Nobile)

