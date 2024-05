David di Donatello, il simpatico siparietto tra Emanuela Fanelli e Paola Cortellesi dopo la premiazione

C'è ancora domani, il film campione di incassi di Paola Cortellesi, fa incetta di premi ai David di Donatello. La pellicola dell'attrice romana, all'esordio dietro la macchina da presa, si è aggiudicata ben sei statuette: migliore attrice protagonista (Cortellesi), miglior attrice non protagonista (Emanuela Fanelli), migliore sceneggiatura originale, miglior esordio alla regia (Cortellesi), il David dello spettatore e il David Giovani. Dopo la premiazione, giornalisti e fotografi si sono divertiti chiacchierando con Paola Cortellesi ed Emanuela Fannelli.

David di Donatello, Paola Cortellesi fa incetta di premi: «Li dedico a mia figlia Lauretta»

Lo sketch

Cortellesi e Fanelli hanno messo in scena uno sketch all'insegna dell'ironia, con Fanelli – al secondo David di Donatello di fila come miglior attrice non protagonista dopo 'Siccità' di Paolo Virzì – che simula un'intervista alla regista. «Come si sente a essere così 'straordenaria'?», chiede Fanelli. «Non so se si può essere più 'straordenarie' di me.

(LaPresse)

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA